Brother’dan yeni Mono Lazer serisi

Brother Türkiye Genel Müdürü Özgür Koca ...





Japon kalitesinin aynası Brother, gelişmekte olan pazarlar için özel olarak tasarladığı Yeni Mono Lazer / Çok Fonksiyonlu Serisi’ni satışa sundu.

Brother Türkiye Genel Müdürü Özgür Koca şu bilgiyi verdi: “Yeni jenerasyon lazer ürün gamında en büyük hedefimiz üstün niteliğe sahip teknoloji harikası ürünleri daha cazip fiyatlarla Türkiye’de daha çok kullanıcıya ulaştırararak, kullandığımız üstün Japon teknolojisinden daha çok kişinin faydalanmasını sağlamaktır.”

Brother’ın yeni jenerasyon lazer yazıcı grubu olan HL-1111, DCP-1511, MFC-1811, ve MFC-1815, masaüstünde oldukça az yer kaplayan “kompakt” yapısı, son derece ekonomik sarf (toner-drum) maliyetleri ve en önemlisi teknolojik güvenilirliğiyle lazer pazarında varolan standartları üst seviyeye taşıyor.