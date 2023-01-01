Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen “Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi”, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın da katılımıyla açıldı. Yaklaşık 27 milyon TL yatırımla hayata geçirilen, Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın da ilk 5 merkezinden biri olmayı hedefleyen merkez, geleceğin bilim insanlarını yetiştirecek. Merkezin çizilen vizyonu şu şekilde:

Bursa ve çevre illerdeki öğrenciler, okullarda öğrendikleri teorik bilgileri Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde, uygulamalı deney düzenekleri üzerinden eğlenerek pratiğe dökecekler. Geleceğin bilim insanları burada hazırlanacaklar, daha tasarımcı ve yenilikçi projelere imza atacaklar.

Proje için TÜBİTAK’ın ayırdığı 43 milyon TL’lik kaynak önümüzdeki dönemde projenin genişlemesi için kullanılacak. 9 bin metrekare kapalı, 20 bin metrekare toplam alana sahip olan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde 14 farklı noktada 270’e yakın deney alanı bulunuyor.