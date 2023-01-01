Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 125 yaşında

Türkiye’nin en eski ticaret odalarından biri olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 125’inci yılını görkemli bir törenle kutladı.

Tören konuğu olan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, “Neresinden bakarsanız bakın Türkiye gerçekten çok önemli bir atılım yaptı. Küresel krizin etkisine rağmen yüzde 5 civarında ortalamada reel olarak büyüme sağladı” dedi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, törende yaptığı konuşmada; "Atalarımızın başardıklarıyla övündüğümüz gibi, torunlarımızın paylaşacağı başarı hikayeleri için buradayız. 75 milyar dolar ihracat, 3 bin 500 ihracatçı sayısını 7 bin 500 olarak hayal ediyoruz. Milli geliri 30 bin doları aşmış bir Bursa hayal ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında; “Reform ateşini yakalım” çağrısında bulundu.