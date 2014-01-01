BÜSEM İnsan Kapitali Yönetimi

NEY Danışmanlık ve Eğitim, Gelişim Gezginleri ve BÜSEM ortaklığı ile kurulan Türkiye’nin ilk İnsan Kapitali Yönetimi Eğitim Programı Mayıs 2014’de başlayacak.

Programın kurucularından Nazlı Eda Yavuz’un verdiği bilgiye göre program organizasyonel süreçlerin tamamında yer alan;



- Organizasyonel Davranış,

- Organizasyonel Gelişim,

- Değişim,

- İletişim

- Organizasyonel Kültürel Zeka Yönetimi alanlarında temel bilgi ve becerileri kazandırarak bireysel farklılıkları organizasyonel bir avantaja çevirebilecek orta ve üst düzey yöneticiler yaratmayı hedefliyor.