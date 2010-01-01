Çağdaş Faktoring’ten 1 yılda 10 yeni şube

20 yıllık deneyimi, güçlü sermaye yapısı ve işletmelerin nakit ihtiyacını, ihtiyaç anında çözebilen hızlı servis yeteneği ile faktoring sektöründe adından söz ettiren Çağdaş Faktoring, hedefleriyle birlikte büyümeyi sürdürüyor.

Kurumsal bir anlayışla güçlü büyümeyi amaçlayan ve organik büyümeyi şirket politikasında ilk sıraya koyan Çağdaş Faktoring, açtığı yeni şubelerle hedefine ilerliyor. 2014 yılı içinde toplam 10 şube açan şirket, önümüzdeki yılın ortalarına kadar şube sayısını 15’e yükseltmeyi amaçlıyor.

Çağdaş Faktoring Genel Müdürü Erdoğan Özen’in verdiği bilgiye göre; Türkiye’nin çeşitli illerinde açtığı yeni şubelerle faktoring sektörünün güçlü şirketleri arasında adını yazdıran Çağdaş Faktoring, plasmanını da 2014 yılının başından bu yana iki kattan fazla büyütmüş bulunuyor. 2013 yılında 192 milyon TL olan şirket plasmanı 440 milyon TL’ye ulaşmış durumda.

Özen; yıl sonuna kadar Bursa şubesinin açılacağını, gelecek yıl ise Konya, Adana, Denizli, Çorlu, Trabzon ve Urfa’da şubeleşeceklerini de paylaştı.