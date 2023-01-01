Çağrı merkezi hizmetleri eğitimi

100 bin kişiye iş olanağı...





Önümüzdeki 5 yıl içinde toplam 100 bin kişiye iş olanağı sağlayacağı tahmin edilen çağrı merkezi sektöründeki yatırımlar hızla artıyor. Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tarakçı, sektörün gençler için birçok kariyer fırsatı oluşturduğunu ve gelecek dönemdeki büyümeye paralel olarak yönetici ihtiyacında da artış olacağını öngördüklerini belirtti. Bu kapsamda, Türkiye’de 9 üniversitede bulunan Çağrı Merkezi Hizmetleri Ön Lisans Programı’nın gençlerin bu alandaki eğitimi ve sektör için büyük önem taşıdığını söyledi. Ayrıca, 2012-2013 döneminde Çağrı Merkezi Hizmetleri Ön Lisans Programı’nı kazanan toplam öğrenci sayısının 1020 olduğunu ifade etti. Çağrı Merkezi Hizmetleri Ön Lisans Programı olan üniversiteler şunlar: l Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, l Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, l Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, l Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu, l Erzincan Üniversitesi Kemah Meslek Yüksekokulu, l Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, l Nevşehir Üniversitesi Gülşehir Meslek Yüksekokulu, l Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, l Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu.