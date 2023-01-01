Çağrı merkezi hizmetleri eğitimi üniversitelerde

Çağrı Merkezi Hizmetleri Ön Lisans Programı..





Önümüzdeki 5 yıl içinde toplam 100 bin kişiye iş olanağı sağlayacağı tahmin edilen çağrı merkezi sektöründeki yatırımlar birçok ilde hızla artmaya devam ediyor. Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tarakçı, sektörün gençler için birçok kariyer fırsatı oluşturduğunu ve gelecek dönemdeki büyümeye paralel olarak yönetici ihtiyacında da artış olacağını öngördüklerini belirtti. Bu kapsamda, Türkiye’de 9 üniversitede bulunan Çağrı Merkezi Hizmetleri Ön Lisans Programı’nın gençlerin bu alandaki eğitimi ve sektör için büyük önem taşıdığını söyledi. Ayrıca, 2012-2013 döneminde Çağrı Merkezi Hizmetleri Ön Lisans Programı’nı kazanan toplam öğrenci sayısının 1020 olduğunu ifade etti.

Metin Tarakçı, sektördeki istihdamın sürekliliğini sağlamanın en önemli yollarından birinin gençlerin bu işi meslek olarak algılamaları ve sektördeki fırsatların farkına vararak kariyerlerini de bu sektörde planlamaları olduğunu söyledi.