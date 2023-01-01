“Çağrı Merkezi konusu milli vizyonumuzdur”
41 bin çağrı masası, yaklaşık 60 bin çalışan bulunuyor.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü içinde çağrı merkezlerinin yüzde 22 büyüdüğüne vurgu yapan BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, çağrı merkezleri içinde en hızlı büyümenin yüzde 47 ile kamuda gerçekleştiğini söyledi. 2. Ankara Çağrı Merkezi Konferansı’nın açılışında Acarer şöyle konuştu:
“Her bir çağrı masası yatırım tutarının yaklaşık 4 bin ila 5 bin dolar olduğu, sanayide ise bir kişiyi istihdam edebilmek için ortalama 70-80 bin dolar yatırım gerektiği dikkate alınırsa nüfusun az, işsizliğin çok olduğu illerde ‘Çağrı Merkezleri’ni en önemli yatırım alanı olarak görüyoruz. Çağrı merkezlerinin açıldığı illerin sosyo-ekonomik yapısı ciddi oranda değişiyor, engelli ve kadın istihdamına da önemli katkılar sağlıyor. Çağrı merkezi kapasiteleri ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden biridir. Çağrı Merkezlerinin Anadolu’da gelişimi ve desteklenmesi bundan böyle ‘Milli Vizyonumuz’dur.”
Acarer’in verdiği bilgilere göre; Türkiye’de çağrı merkezlerinin 2011 yılı sonu pazar büyüklüğü yaklaşık 1.6 milyar TL (yüzde 45 dış kaynak) olarak hesaplanıyor. Halen Türkiye’de 1000’den fazla çağrı merkezinde 41 bin çağrı masası, yaklaşık 60 bin çalışan bulunuyor.