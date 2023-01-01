Çağrı merkezi sektörü için Ulusal Mesleki Yeterlilikler

Metin Tarakçı; “Çağrı merkezi sektörüne ilişkin eğitim veren kurumların...





Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD) tarafından Ulusal Meslek Standartları’nın hazırlanarak Resmi Gazete’de yayınlanmasını takiben ÇMD ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında “Ulusal Mesleki Yeterlilikleri Hazırlama İşbirliği Protokolü” de imzalandı. Proje kapsamında “Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi” ve “Çağrı Merkezi Takım Lideri” mesleklerini icra eden kişilerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler belirlenmiş olacak.

Ulusal Meslek Standartları esas alınarak oluşturulacak Ulusal Mesleki Yeterlilik sisteminin amaçları; eğitim ile istihdam ilişkisini güçlendirmek, öğrenme çıktıları için ulusal ve uluslararası standartlar oluşturmak, eğitim ve öğretimde kalite güvencesini temin etmek, yatay ve dikey geçişler için yeterlilikleri ilişkilendirmek, ulusal ve uluslararası kıyaslanabilirlik altyapısını oluşturmak, öğrenmeye ulaşmayı, öğrenmede ilerlemeyi, öğrenmenin tanınmasını ve kıyaslanabilirliğini sağlamak, hayat boyu öğrenmeyi desteklemek olarak sıralanıyor.

ÇMD Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tarakçı; “Çağrı merkezi sektörüne ilişkin eğitim veren kurumların sayısı her geçen gün artıyor. Ulusal Mesleki Yeterlilikler’in belirlenmesi ile tüm bu kurumlardaki eğitim müfredatları sektörün ihtiyaçlarına göre şekillenerek, işe daha uygun bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip kişilerin sektörde istihdam edilmelerine olanak sağlanacak” diye konuştu.