Çağrı merkezi sektörü yüzde 6 büyüdü

Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD)’nin açıkladığına göre, sektörün pazarının büyüklüğü 1.43 milyar dolara ulaştı. ÇMD Başkanı Metin Tarakçı sektörel büyüme ortalamasını yüzde 15-20 olarak verdi fakat 2013’te sadece yüzde 6 civarında büyüme sağlandığını ifade etti. Sektörde halen 191 firma faaliyet gösteriyor. Metin Tarakçı, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yaptığımız son araştırmaya göre 2013, Türkiye çağrı merkezi pazarının dış kaynak servis sağlayıcıların ağırlığını artırarak büyüdüğü bir yıl oldu. Dış kaynak pazarının ekonomik büyüklüğü 2013 yılında 875 milyon dolara ulaştı. Türkiye’deki koltuk yatırımının yaklaşık dörtte biri telekomünikasyon sektörüne yönelik kullanıldı. Müşteri temsilcisi sayısında 2013 yılı sonunda 70.200 kişiye ulaştık. 10’dan fazla firma Anadolu’da yeni çağrı merkezi yatırımı yapmayı planladı. Bu firmaların yaklaşık yarısı dış kaynak firması. 2014 yılında planlanmış Anadolu çağrı merkezi yatırımları daha çok İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yoğunlaşıyor.”