Çağrı merkezi sektöründe çığ gibi büyüme

Çağrı Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tarakçı yaptıkları sektörel araştırmanın sonuçlarını açıkladı.





Buna göre sektördeki müşteri temsilcisi sayısı 2013’te 80 binin üzerine çıkacak. Sektörde 2012 yılında tahmini toplam alınan çağrı sayısı 1.2 milyar olarak gerçekleşti. 550 milyon dış arama yapıldı.

Araştırma sektördeki müşteri temsilcilerinin yüzde 61’inin kadın olduğunu gösterdi. Müşteri temsilcilerinin yarısının yaş ortalaması ise 18-24 arasında.

Türkiye çağrı merkezi pazarında çalışan toplam müşteri temsilcisinin yaklaşık yüzde 44’ünün lise mezunu, yüzde 2.4’ünün yüksekokul öğrencisi, yüzde 22.3’ünün yüksekokul mezunu, yüzde 6’sının üniversite öğrencisi, yüzde 23.8’inin ise üniversite mezunu olduğu görüldü.