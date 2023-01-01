Çağrı Merkezleri Derneği genel kurulu

Metin Tarakçı Çağrı Merkezleri Derneği genel başkanı oldu





Çağrı merkezi sektörüne yön veren ve sektörün lider kuruluşlarından oluşan Çağrı Merkezleri Derneği, olağan genel kurul toplantısı’nı gerçekleştirdi ve 3. dönem yönetim ve denetim kurulu üyeleri’ni seçti. Başkan Metin Tarakçı oldu. Yönetim ve Denetim kurulları şöyle oluştu:



Yönetim Kurulu asil üyeleri:



1. Gürcan Aladinli

2. Tuğyan Ünsal

3. Mesut Çüre

4. Levent Burçin Sözütok

5. Tolga Başarır

6. Nil Keskin Keleş

7. Haktan Saran

8. Mehmet Akgün

9. Aslıhan Tan

10. Cemal Akar

11. E. Hakan Çelik

12. Ömer Bedri Yoru



Denetim Kurulu asil üyeleri:



1. Kadriye Ç. Bozacı

2. Emre Gürcü

3. Serkan Başöz