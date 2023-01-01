Çalık Holding’den girişimci gençlere tam destek

Çalık Holding ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “İlk İşim Girişim” yarışması sonuçlandı. 29 farklı üniversiteden 225 proje yarıştı ve 10 proje finale kaldı.