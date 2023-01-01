Çalık Holding’den girişimci gençlere tam destek
Çalık Holding ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “İlk İşim Girişim” yarışması sonuçlandı. 29 farklı üniversiteden 225 proje yarıştı ve 10 proje finale kaldı.
Yarışmanın birinciliğini Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’nden ‘Damar Görüntüleme Spreyi’ isimli projeleriyle İlkay Şenel, Vildan Erci, İsmail Ağır, Rıdvan Yıldırım, Özlem Tavukçuoğlu, Mustafa Niğde ve Mustafa Cemek’ten oluşan ekip kazandı.
İkinciliği ise, HTMSS İleri Teknoloji Mekatronik Sistemler’den ‘Dokunma Hissine Sahip Yapay Deri’ isimli projesiyle Yrd.Doç.Dr. Utku Büyükşahin kazandı.
Yarışmanın üçüncülüğü ise İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Ayhan Parlar’ın oldu.
Finalde ilk 3’e kalan yarışmacılar, Çalık Holding’ten toplam 1 milyon TL’ye kadar finansman desteği alacaklar. Ayrıca birinci olan proje YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Kulukça Merkezi’nde 1 yıl ücretsiz ofis ve mentorluk hizmetinden faydalanma imkanını elde etti.