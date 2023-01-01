Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yeni teftiş anlayışı

Çalışma hayatının öncelikli sorunları esas alınarak Türkiye genelinde belirlenen iş kolları ve alanlar ile Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya’da özel istihdam büroları gibi izinsiz faaliyet gösteren işyerlerinde programlı teftişler yapılmaya başlanacak.