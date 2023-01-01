Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yeni teftiş anlayışı
Çalışma hayatının öncelikli sorunları esas alınarak Türkiye genelinde belirlenen iş kolları ve alanlar ile Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya’da özel istihdam büroları gibi izinsiz faaliyet gösteren işyerlerinde programlı teftişler yapılmaya başlanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından kayıt dışı olarak iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinde bulunan işyerlerinin programlı teftişleri yürütülecek.
Programlı teftişlerde kayıt dışı istihdamın engellenmesi, yabancı uyruklu kaçak çalıştırmanın önlenmesi, çalışma ortamlarının sağlıklı hale getirilmesi, çalışma hayatında verimliliğin artmasına katkı yapılması, işyerlerinde işçilere fazla çalışma yaptırma yerine ilave istihdamın teşvik edilmesi, iş uyuşmazlıklarının azaltılarak çalışma barışının sağlanması amaçlanıyor.
“Önleyici teftiş” olarak adlandırılan yeni anlayışa göre;
- Sektör ve risk temelli teftiş programları yapılacak.
- İşyerlerindeki sorunları önlemek amacıyla hareket edilecek.
İşverenlere mevzuatın uygulanması konusunda rehberlik yapılacak. İşçi ve işverenleri bilgilendirici dokümanlar dağıtılacak.