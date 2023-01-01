‘Cam Ambalaj Sağlıklı Ambalaj’ afiş tasarım yarışması

Şişecam Topluluğu şirketlerinden Anadolu Cam tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Cam Ambalaj Sağlıklı Ambalaj’ konulu afiş tasarım yarışmasının sonuçları açıklandı.

Türkiye genelinde 29 üniversitenin Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Bölümü öğrencilerinin başvuruda bulunduğu yarışmada, dereceye girenlerin ödülleri Rahmi M. Koç Müzesi’nde verildi.

Jürinin değerlendirmesi sonucunda; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nden Ayşe Kaptan birinci ve Anadolu Üniversitesi’nden Cihat Yıldız ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Atatürk Üniversitesi’nden Sema Gürsoy aldı. Marmara Üniversitesi’nden Mehmet Güzel, Atatürk Üniversitesi’nden Meltem İşleyen ve Turgay Feyzi’nin tasarımları da mansiyon ödülüne layık görüldü. Türkiye’nin önde gelen grafik tasarımcıları ve akademisyenlerden oluşan jürinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda birinciye 7.500 TL, ikinciye 5.000 TL, üçüncüye 2.500 TL, mansiyon kazananlara 1.500 TL’lik para ödülü verildi. Ödül kazanan afiş tasarımlarından yanı sıra sergilenmeye değer bulunan toplam 30 eser 11 Mayıs’a kadar Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenecek.