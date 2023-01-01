caniasERP Ankara’da konuşuldu!

caniasERP kullanan şirketlerin ERP proje deneyimlerini paylaştığı “Ankara’da ERP konuşuyoruz” etkinliği yapıldı. IAS’nin Türkiye’deki 3. lokasyonu olan Ankara OSTİM ofisinin açılışının da kutlandığı etkinliğe OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan IAS CEO’su Behiç Ferhatoğlu şu bilgileri paylaştı: “İç Anadolu Bölgesi’ndeki firmalara daha yakın hizmet vereceğimiz OFİM Plaza’daki yeni ofisimizle beraber, Türkiye’deki ofislerimize bir yenisini daha eklemiş olduk. Artık sadece özel sektördeki firmalarla çalışmakla kalmayıp, kamu sektöründeki ihaleleri de takip edeceğimizi belirtmek isterim.”

Otomotiv yan sanayi için parça üretimi yapan Formmetal, vana ve pompa sektöründe faaliyet gösteren Tempo Pompa ve savunma sanayi için üretim yapan T-Kalıp firmalarının üst düzey yöneticilerinin firmalarındaki caniasERP projelerini anlattıkları sunumlar, katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi.