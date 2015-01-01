CarrefourSA 2015’te vites büyütecek

2014’ü sıçrama yılı olarak ilan eden CarrefourSA, 2015 yılını vites büyütme dönemi olarak belirledi. Türkiye’deki 20. yılını geride bırakan CarrefourSA, yeni dönemle birlikte 2014’te satışlarını yüzde 20 artırarak cirosunu 3.1 milyar TL’ye, net karını da 100.5 milyon TL’ye ulaştırarak beş yıl sonra kar açıkladı.

CarrefourSA Yıllık Değerlendirme Toplantısı, Sabancı Holding Perakende ve Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer ve CarrefourSA Genel Müdürü Mehmet T. Nane’nin katılımıyla Sabancı Center’da gerçekleşti. Sabancı Holding Perakende ve Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer, başarıya giden yolda doğru adımları attıklarını belirterek; “Daha yolun başındayız, hedefimiz Sabancı Holding’in gücü ve Carrefour Grup’un perakendedeki deneyimi ile tüketicinin kalbinde bir numara olmak” dedi.

CarrefourSA Genel Müdürü Mehmet T. Nane, “2015’te satışlarımızı 2014’e oranla yüzde 30 artıracağız. Hedefimiz 2015 sonunda 4 milyar TL ciroya ulaşmak. Bu sene, Türkiye’nin dört bir yanında 200 yeni market açarak 2500 kişiye istihdam sağlayacağız” diye konuştu.