CarrefourSA Gurme

CarrefourSA, Sabancı Holding’in çoğunluk hisselerini almasıyla beraber yatırım atağına geçti. CarrefourSA Mini ve CarrefourSA Süper market konseptlerini İstanbul’da ve Anadolu’da hayata geçiren perakende devi yeni market konsepti “CarrefourSA Gurme”yi İstanbul Selamiçeşme’de tüketicilerle buluşturdu. 2000 m2 alana ve 20 bin ürün çeşidine sahip markette Türk ve dünya mutfağının en özel gurme lezzetleri, her reyona özel uzman çalışanlar tarafından kişiye özel hizmetle sunulacak.

Açılışa Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding Perakende ve Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer ve CarrefourSA Genel Müdürü Mehmet T. Nane katıldı. Dinçer, “Kişiye özel alışveriş deneyimini vurgulayacağımız gurme marketlerimizde dünya mutfağının en özel lezzetlerini, ülkemizin yerel tatları ile birlikte raflarımıza taşıyoruz. Organik ürünlerden diyabet ve glutensiz ürünler gibi sağlık grubu ürünlerine, uzak doğu ürünlerinden elektronik ve züccaciye ürün çeşitlerine; ücretsiz vale hizmeti ve ücretsiz ev servis hizmetine kadar müşterilerimizin farklı beklentilerini en yüksek düzeyde karşılamaya çalışıyoruz” diye konuştu.