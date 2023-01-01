ÇATIDER’e Başkan: Nazım Yavuz

Çatı kaplamaları sektörünün büyüklüğü 3 milyar dolar





Kentsel dönüşüm süreciyle birlikte daha da hızlı büyüyeceği öngörülen ve 3 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan çatı kaplamaları sektörünün sivil toplum örgütü Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇATIDER), 6. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Derneğin yeni başkanlığına oybirliği ile Multiplan Yönetim Kurulu Üyesi M. Nazım Yavuz seçildi. Başkan Yardımcıları ise Panelsan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Maşlak ve Rheinzink Bölge Satış Direktörü Yaşar Şenal oldu. Yavuz yaptığı açıklamada, “Düz ve eğimli çatı kaplamalarının toplam sektör büyüklüğünün, 2012 yılında 130 milyon metrekareye yaklaştığını” belirterek şöyle konuştu: “Türkiye çatı kaplama sektöründe dünya pazarından yaklaşık yüzde 1,3’lük pay alıyor. Türk çatı sektörünü gelecekte dünya pazarlarında söz sahibi yapmayı hedefliyoruz.s16 milyon binanın çatı ve cephe yalıtımı yok. Konut stoğunun yüzde 60’ını 20 yaşın üzerindeki binalar oluşturuyor. Bu nedenle çatı sektöründe çok büyük bir potansiyel var. Bu potansiyel aynı zamanda enerjiden de ciddi bir tasarruf sağlanması anlamına geliyor.”

