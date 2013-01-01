ÇEBİD: “İç pazar ithalat kıskacında”

Çelik boru üretimi yılın dokuz ayında yaklaşık yüzde 3 artışla 3.2 milyon tona yükseldi. Sektör üretimde olumlu sinyaller vermesine rağmen çelik boru ithalatının 90 bin tona ulaşması yerli üreticileri endişelendiriyor.





Yılsonunda çelik boru üretimini 4.38 milyon tona ulaştırmayı hedefleyen sektör, Ocak – Eylül 2013 döneminde ihracatını miktar bazında 2012 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 4.62 artırarak 1.4 milyon ton olarak gerçekleştirdi. Aynı dönemde sektörün ihracatı değer olarak yüzde 0.08 azalarak 1 milyar 256 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde çelik boru ihracatının en fazla yapıldığı 3 ülke sırasıyla Irak, ABD ve Cezayir oldu.

Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD) Genel Sekreteri Mehmet Zeren gelişmelerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı; “Resesyondan çıkan Euro bölgelerinin 2013 yılının son çeyreğinde çelik boru taleplerinin artmasını bekliyoruz. Ayrıca otomotiv ve inşaat gibi çelik boru kullanılan sektörlerdeki iyileşmelerin de sektörümüzün yılsonu rakamlarına pozitif etki edeceğini söyleyebiliriz. Ancak sahip olduğumuz üretim potansiyeline rağmen çelik boru ithalatının 90 bin tona ulaşması biz sektör temsilcilerini endişelendiriyor. Oysaki ithalat yerine yurtiçi kapasitelerin kullanılması hem çelik boru sektörü için hem de ülke ekonomisi için çok faydalı olacaktır”.