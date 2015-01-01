CeBIT 2015’in partner ülkesi Çin

Enformasyon ve bilişimde dünyanın önde gelen fuarlarından CeBIT’in geçtiğimiz yıl itibarıyla yüzde 100 iş dünyasına odaklandığını belirten Deutsche Messe Sözcüsü Gabriele Dörries; hem geri bildirimlerin hem de sayısal verilerin bu yeni konseptin amacına ulaştığına işaret ettiğini söyledi.

Dörries, 2015 yılında, bu konseptin daha da güçlenerek devam etmesini hedeflediklerini; 2014 yılında 3400 katılımcı ve 210 bin ziyaretçinin katıldığı CeBIT'e 2015 yılında daha fazla katılımcı ve ziyaretçi beklediklerini dile getirdi. CeBIT 2015 fuar alanı planı, ürün, katılımcı ve konferans programları hakkında da bilgi veren Dörries, “2015 yılında ana tema olarak belirlenen d!conomy, fuarın odak noktası olacak. Bu tema etrafında ekonominin dijitalleşmesinden sözediyor olacağız” dedi ve Türk bilişim ve yazılım şirketlerinin, alanında dünyanın lider fuarı olan CeBIT’te yeralmalarının önemli olduğunu belirtti.

CeBIT 2015’te yazılım ürünlerinden IT güvenliğine, bilgi işlem merkezlerindeki güvenlik önlemlerinden gelecekle ilgili yaratıcı fikirlerin yeralacağı inovasyon alanlarına kadar pek çok bölümün bulunacağını dile getiren Dörries, partner ülke olarak belirlenen Çin’den de pek çok önemli konuşmacıyla birlikte yaklaşık 600 katılımcı beklediklerini açıkladı.