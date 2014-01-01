CeBIT Bilişim Eurasia, 2014’te iş dünyasına yoğunlaşıyor

CeBIT Bilişim Eurasia’da 2014 yılı hedefi, “Innovasyon ve Geleceğin Teknolojileri” olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıldan itibaren eş zamanlı düzenlenen “CeBIT Global Konferansı” ile uluslararası bir boyuta ulaşan CeBIT, bu yıl da iş dünyası için içinde bulunduğumuz coğrafyanın en etkili bilişim ve teknoloji platformunu hazırlıyor.

2014’de Ana Sponsoru Aktifbank olan platformu, dünya liderlerinden SAP, Innovasyon Sponsoru olarak destekliyor. Resmi Havayolu Sponsoru ise yine THY oldu. Bu yıl köklü değişiklikleri barındıracak olan CeBIT, artık ağırlıklı olarak iş dünyasına odaklanacak. Uluslararası alım heyetleri, B2B match making etkinlikleri, yurtiçi alım heyetlerinin yanısıra içinde bulunduğumuz coğrafyadan sektörün lider editörleri ve duayenler CeBIT’te tek bir çatı altında buluşacak.



KOBİ’lerin CeBIT’e olan ilgisi artıyor

Katılımcılarının yaklaşık yüzde 65’i KOBİ’lerden oluşan fuar, bilişim ve teknoloji firmalarına bu yıl da çok özel imkanlar sağlıyor. KOSGEB’ten gelen destekle sektörde faaliyet gösteren orta ve küçük ölçekli tüm firmalara kendini, hizmet ve ürünlerini tanıtma ve dünyaya açılma imkanını çok düşük maliyetlerle sunuyor. KOSGEB bu yıl ayrıca B2B ikili iş görüşmeleri programlarını da CeBIT’te, Hannover Messe Türkiye ekibi ile birlikte yürütüyor olacak. Hannover Messe Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Murat Özer; “CeBIT hem Türkiye hem de dünyada BT sektörü için önemli bir etkinlik. Fuarı ve Zirve’yi tek çatı altında toplayan ‘Sektörün Tek Bağımsız Platformu.’ Bu yıl özellikle yatırımcılar ve genç girişimcilerin buluşma noktası olacak” bilgisini veriyor.

CeBIT Global Konferans oturumlarında bu yıl öne çıkacak konular arasında; “Şehir İletişimi, Ulaşım ve Teknoloji Zirvesi, CTT Summit Medya ve Mobil Ekonomi Zirvesi, Sağlık Bilişim Kongresi, Data Center Özel Bölümü, E-Devlet Özel Bölümü” yeralacak.

İlk kez gerçekleşecek Sağlık Bilişim Kongresi’nin açılışını Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun yapması bekleniyor. Kongrenin ana başlıkları arasında; “Radyoloji Bilgi Sistemleri ve Teletıp Uygulamaları, Dijital Hastane Uygulamaları, Mobil Sağlık Uygulamaları ve Kişiye Özel Tıp Uygulamaları, Sağlık Bilişiminde Altyapı Çözümleri ve IT Teknolojileri, Sağlıkta ERP Uygulamaları” ve yanısıra “HIMSS Sertifikalı EMRAM Eğitimi Programı” yeralıyor.









