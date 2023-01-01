Çelik boru sektöründe ithalat engeli

Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD) Genel Sekreteri Mehmet Zeren’in bilgilendirmesine göre Türk çelik boru sektörü; önemli ihracat pazarlarında yaşadığı sorunlara ek olarak hammadde temininde zorlanıyor ve ithal ürünlere uygulanan gümrük vergileri ile de maliyetler yükseliyor.

Tüm bunlara rağmen sektör, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise beşinci büyük çelik boru üreticisi konumunu koruyor. Yıllık üretimi yaklaşık 4.25 milyon ton olan çelik boru sektörü, üretiminin yaklaşık yüzde 50’sini ise ihraç ediyor. İhracat odaklı büyüme hedefleyen sektörün, Ocak-Eylül 2014 döneminde toplam ihracatı miktar bazında yüzde 2.71 artışla 1 milyon 435 bin tona ve 1 milyar 205 milyon dolara ulaştı.

Birçok sektörde hammadde ithalatında düşük vergi ve mamul ithalatında ise yüksek vergi uygulandığına dikkat çeken Mehmet Zeren, “Çelik boru sektöründe ise tam tersi bir uygulama var. Avrupa Birliği ile aramızdaki Gümrük Birliği ve Ortak Gümrük Tarifesi’ne rağmen; AB ülkelerinde yassı çelik ithalatına yüzde 0 gümrük vergisi uygulanırken Türkiye’de yüzde 9-10 oranlarında vergi sözkonusu. Rekabet gücümüz azalıyor” dedi.