Çelik boruda performans

Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD) Genel Sekreteri Mehmet Zeren’in verdiği bilgiye göre Çelik boru sektörü, olumsuz küresel şartlarda bile üretimini artırıyor.





Sektör, Ocak-Ağustos 2013 döneminde üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3 oranında artışla 2.85 milyon tona ulaştırdı. Aynı dönemde yurtiçi tüketim 2012 yılının aynı dönemine oranla yüzde 2 artarak 1.75 milyon ton oldu.

Ağustos ayı sonu itibarıyla 8 ayda miktar bazında 1.23 milyon ton olarak gerçekleştirilen çelik boru ihracatı, 2012 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 4.16 yükseldi. Bu dönemde Türk çelik boru ihracatı değer olarak ise yüzde 0.2 azalarak 1.1 milyar olarak gerçekleşti. Ocak – Ağustos 2013 döneminde çelik boru ihracatının en fazla yapıldığı 3 ülke sırasıyla Irak, Cezayir ve ABD oldu.

Yerli piyasada kullanılmak üzere ithal edilen çelik boruların gümrük vergisinden muaf olması çelik boru sektörü üretimini olumsuz yönde etkiliyor. Ocak-Temmuz 2013 döneminde dikişli çelik boru ithalatı yüzde 37.8 artarak 80 bin tona ulaştı. Aynı dönemde yaklaşık 173 bin ton dikişsiz çelik boru ithalatı gerçekleşti.