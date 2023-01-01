Çelik İhracatçıları Birliği’nin Ür-Ge vurgusu

Çelik İhracatçıları Birliği, ihracatçılarına yeni pazarların kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Birlik, Ekonomi Bakanlığının “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi” (URGE) projesi kapsamında hayata geçireceği uygulama ile Türk çelik sektöründe faaliyet gösteren tüm şirketlerin mevcut ihraç pazarlarına yenilerini ekleyebilmelerini ve ihracatlarını artırabilmelerini amaçlıyor. Çelik İhracatçıları Birliği daha önceki Ür-Ge projesinde; 9 hedef ülkeye düzenlediği ticaret heyetleri kapsamında 302 çelik ithalatçısı ile 4000’i aşkın ikili iş görüşmesi yapılmasını sağlamıştı. Ayrıca 7 farklı ülkeden çelik ihracatçılarını Türkiye’de ağırlayarak alım heyeti organizasyonları düzenlemişti. Bu proje Türk çelik sektörüne 140 milyon dolarlık ihracat artışı sağlarken, en dikkat çeken artış Kolombiya’da yaşanıyordu.

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci; “Bu proje, Bakanlığımızın ihracatçılara çok önemli bir hizmeti ve desteğidir. Türkiye genelinde faaliyet gösteren orta ve küçük ölçekli çelik şirketlerimizin ihracatlarını arttırmaya; büyük ölçekli şirketlerimizin de mevcut pazarlarına yenilerini eklemelerine katkı sağlayacak bu projede, masrafların yüzde 75’i de Bakanlığımızca karşılanacak” dedi.