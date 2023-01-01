Çelik ihracatçılarından “Çelik Zihinler”e destek

Türk çelik sektörü, geleceğe hazırlanmak ve rekabet gücünü sürdürülebilir kılmak amacıyla bilim, teknoloji ve eğitim yatırımlarına devam ediyor. “Çelik Zihinler” projesi kapsamında; Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde okuyan öğrencilere eğitim bursu veren birlik, geleceğin çelik sektörü temsilcilerini İstanbul’da ağırladı.

Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci gençlere iş hayatında başarının sırrını “Çalışkanlık, pratik zekâ, güvenirlilik, dürüstlük, sosyal ilişkilerde uyum ve tüm bu özelliklerde istikrar” olarak aktardı.

Ekinci, “Birlik olarak bir yanda okul yatırımlarımızla diğer yanda ise başarılı öğrencilerimizle eğitime desteğimizi sürdüreceğiz. Öğrencilerimizden gelecek her türlü istek ve öneriyi göz önünde bulunduruyoruz. Ülke ekonomisine önemli katkılar yapan sektörümüzün geleceğinde, bursiyer öğrencilerimizin de yer alacak olması bizleri şimdiden gururlandırıyor” diye konuştu.