Çelik sektörü ihracatı Ortadoğu’ya

Sanayinin her yerinde kullanılan çelik ürünleri, 2013 yılının ilk üç ayında ihracatını artırmayı başardı; toplam ihracatını 3.87 milyara çıkardı.

Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla çelik ihracatı, miktar açısından yüzde 7.7 artışla 5.24 milyon ton olarak gerçekleşti. Sektörün 2013’ün ilk üç ayında, en fazla ihracat yaptığı bölgeler sırayla Ortadoğu, Avrupa Birliği ve Kuzey Afrika oldu. Ortadoğu’ya 2.1 milyon tonluk ihracat yapılırken, Avrupa Birliğine 874 bin ton, Kuzey Afrika’ya ise 603 bin ton ihracat gerçekleşti.

İhracatın yüzde 42’sini çubuk çelik oluşturdu. Mart ayında en çok ihraç edilen çelik ürünleri ise sırasıyla şunlar: 916 bin tonla çubuk, 278 bin tonla kütük, 183 bin tonla boru, 160 bin tonla sıcak yassı ve 144 bin tonla profil.