Çelik sektöründe son durum

Çelik ihracatçılarının yüzü güldü. Sektör Ortadoğu, Avrupa Birliği ve Kuzey Afrika pazarlarında yükseliyor. Çelik İhracatçıları Birliği 2013 verileri ilk dört ayda ihracatın 5.1 milyar dolar olduğunu gösterdi.





Aynı dönem miktar bazında artış yüzde 5.67 oldu ve 6.87 milyon tona yükseldi. Direkt ihracata demir çelik ürünleri de eklendiğinde Türkiye’nin toplam çelik ihracatı, miktar bazında 7.11 milyon ton; değer bazında ise 5.76 milyar dolara ulaştı.

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci’nin son durum değerlendirmesi şöyle: “Türkiye genel ihracatı içinde dördüncü en büyük sektör konumundayız. Sektörümüz farklı pazarlara ulaşmakta iyi bir performans gösteriyor. Ancak değer bazındaki ihracatımızda dünya emtia fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanan bir azalma söz konusu. Çelik ihracatı miktar bazında artarken, iç piyasadaki çelik tüketimi aynı kaldı. Kapasitemizdeki artışa rağmen fiili üretimimiz düşüyor ve ithalatımızda da yüzde 28 oranında bir artış var. Bu da gösteriyor ki, sektörümüz zor bir sınavdan geçiyor.”