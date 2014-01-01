Çelik sektörünün 2014’te toplam ihracatı 17.5 milyon ton oldu

Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre, çelik mamulleri ihracatı 2014 yılında miktar bazında 17.5 milyon ton, değer bazında ise 13.2 milyar dolar gerçekleşti.

İnşaat çeliği sektörün en çok ihraç ettiği ürün olurken bölgede yaşanan olumsuz koşullara rağmen Ortadoğu ihracat liderliğini sürdürdü. Çelik sektörünün ihracatına, diğer birliklerin faaliyet alanına giren demir çelik ürünleri de eklendiğinde Türkiye’nin oniki aylık toplam çelik ihracatı; miktar bazında 18 milyon 449 bin ton; değer bazında ise 15 milyar 696 milyon dolara ulaştı. 6.2 milyon tonluk ihracatla Ortadoğu Bölgesi’ni, 2.8 milyon tonla AB ülkeleri, 2.7 milyon tonla Kuzey Amerika ülkeleri ve 1.8 milyon tonla Kuzey Afrika ülkeleri izledi. Ençok ihraç edilen ürünler sırasıyla inşaat çeliği, boru, profil ve yassı sıcak oldu.

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, “En önemli ihracat pazarlarımız arasında yeralan Ortadoğu ve komşu ülkelerdeki siyasi istikrarsızlıklar, diğer bazı ülkelerin ithalata karşı koruma amacıyla açtığı damping ve koruma önlemi soruşturmaları ihracatımızın gerilemesindeki en önemli faktörler. Ayrıca, hammadde, yarı mamul ve nihai mamul ihracatının tümünde dünya pazarlarına teşvikli, dampingli ve hatta hileli yollara başvurarak mal ihraç eden, DTÖ kurallarına aykırı ticaret yapan Çin de bizim ihraç pazarlarımızdan pay alarak bu gerilemede oldukça etkili oldu” dedi. Ekinci, tüm bu olumsuz koşullara rağmen çelik sektörünün 2014 yılını hedefleri doğrultusunda kapattığını söyledi: “2015 yılı için miktar olarak 18 milyon ton, değer olarak ise 13.5 milyar dolar ihracat hedefi ile çalışmalarımıza başladık.”