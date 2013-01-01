Cepyol.com ile tatil

2013 “Turizm Teknoloji Zirvesi”nde yılın en iyi mobil uygulama ödülünü kazanan Türkiye’nin ilk mobil seyahat acentası Cepyol.com, tatil için tüm ihtiyaçları karşılıyor.

Kapsam çok geniş: 250.000’den fazla otelde rezervasyon yaptırma, 700’den fazla lokasyonda araç kiralama, 800’den fazla yerli ve yabancı havayolu ile 70’den fazla otobüs firmasından bilet satın alma imkanlarını bünyesinde barındıran Cepyol.com, fiyat karşılaştırma sistemi sayesinde kullanıcıların değişen bütçelerine uygun farklı fiyatlardaki biletleri akıllı telefonları üzerinden kolaylıkla satın almalarını sağlıyor. Her türlü seyahat planlamasının gerçekleştirilebileceği ücretsiz bir mobil seyahat uygulaması olan Cepyol.com’dan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) biletleri de hızlı ve güvenli bir şekilde satın alınırken İstanbul Şehir Hatları Vapur Sefer saatlerine de ulaşılabiliyor.