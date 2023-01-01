CEVA insan kaynaklarında global başarı

Dünyanın en büyük tedarik zinciri yönetimi şirketlerinden CEVA’nın, Türkiye ve Balkanlar İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Nihan Usanmaz, artık Ortadoğu ve Afrika bölgesinden de sorumlu.

BAMECA bölgesinde (Balkanlar, Ortadoğu, Afrika) bulunan toplam 8 ülkede yaklaşık 4500 kişiden sorumlu olan Usanmaz, Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunu. İnsan kaynakları kariyerine Alcatel Lucent’da başlayan Nihan Usanmaz, Fritolay’de İK Müdürü, Nielsen’da İK Direktörü, Reckitt Benckiser’de İK Direktörü olarak çalıştı, 2013 yılında CEVA’ya katıldı. Usanmaz, evli ve iki çocuk annesi.