CIIM’in ‘Diyalog’ toplantısı

Dünya İtalyan Girişimciler Derneği’nce (CIIM EurAsiaMed) gerçekleştirilen “Diyalog” toplantılarının yenisi, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın katılımıyla gerçekleşti.





İtalya Büyükelçisi Gianpaolo Scarante, CIIM Türkiye Başkanı Aldo Kaslowski ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı toplantıda, Türkiye ve İtalya arasındaki ekonomik, politik ve kültürel konular değerlendirilirken, iki ülkede yaşanan ekonomik gelişmeler katılımcılarla paylaşıldı. Toplantıda gerçekleştirilen konuşmalar, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin Avrupa’daki krize rağmen çok olumlu bir çizgide ve dikkat çekici bir istikrarla sürdüğünü gösterdi.

Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, “Türkiye ve İtalya arasındaki ilişkileri tanımlamak ve tek bir sözcük kullanmak gerekecekse bunun ‘harika’ sıfatı olacağını” söyledi, Babacan, Türk şirketlerinin düşük maliyetli ancak yüksek kaliteli mallar ürettiğini belirterek, "İtalyan ve Türk şirketlerinin bu özelliklerini yan yana getirdiğimizde kazan-kazan ilkesi doğrultusunda çok sayıda iyi sonuç elde edeceğiz" dedi.