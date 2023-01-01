Çinli Sinotruk, geliyor mu?

Çin’in en büyük ticari araç üreticilerinden biri olan Sinotruk Türkiye’de yatırım ve ticaret olanaklarını araştırmak için geldi. Yatırım için arayışlara başlayan Çinliler, TAYSAD ve OİB yöneticileriyle biraraya gelerek destek istedi.

Cumhuriyetin 2023 vizyonu çerçevesinde yıllık araç üretiminde 4 milyon, ihracatta da 3 milyon adede ulaşmayı hedefleyen otomotiv endüstrisi, Çin’in en büyük ticari araç üreticilerinden biri olan Sinotruk’un Türkiye ziyaretini, sektör adına yeni bir fırsat olarak değerlendirdi.

Türkiye’ye Ekonomi Bakanlığı’nın daveti ile gelen Sinotruk yetkilileri, Türkiye’de üretim ve ticaret olanaklarını görebilmek için temaslara başladıklarını ve Türk otomotiv endüstrisini yakından tanımak adına birçok firmayı da ziyaret ederek Türkiye’de özellikle ticari araç üreten markalarla işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini açıkladı.