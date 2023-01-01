CPP ile Bank Asya’nın KOBİ’ler için işbirliği

Modern yaşam destek pazarının lider ismi İngiltere merkezli CPP ile KOBİ Bankacılığı alanında hızla büyüyen Bank Asya önemli bir işbirliğine imza atarak “Bank Asya Kobi Kart Koruma Planı”nı hayata geçiriyorlar.





Işık Sigorta güvencesindeki uygulama ile şirket sahipleri ve çalışanlarının cüzdanlarındaki tüm kartlar çalınma ve kaybolma riskine karşı güvence altına alınıyor. Koruma aynı şirketten maksimum 5 kişiye sağlanacak. Plan ayrıca acil elektrik, su tesisatı ve çilingir hizmeti gibi limitsiz ve ücretsiz asistans hizmetleriyle de kişilerin hayatlarını kesintisiz devam ettirebileceği bir güvence sunuyor. Kart sahipleri verilen hizmetlere tek numaradan kolayca ulaşacaklar. Hizmet başta esnaflar olmak üzere tüm KOBİ’lere odaklanıyor.