Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necmeddin Şimşek'e Plaket

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği ASKON, Akdeniz Girişim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necmeddin Şimşek'in de aralarında bulunduğu on iş adamını ülke ekonomisine katkılarından dolayı birer plaketle ödüllendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla düzenlenen ASKON'un “Asil Duruş” ana temalı 9. Olağan Genel Kurulu'nda üyelerin önerileriyle seçilen başarılı şirketler de ödüllendirildi. Ödüle değer bulunan Akdeniz Girişim Holding'in “dik duruşu simgeleyen” Arapça’daki elif harfi temalı plaketini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Akdeniz Girişim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necmeddin Şimşek'e verdi. ASKON Genel Başkanı Mustafa Koca, “Asil Duruş”u “Küresel haksızlıklara karşı itirazcı bir liderlik dili yakalayan ülkemiz, haklı olarak müstesna bir yer kazanmıştır. Bu her türlü takdiri hak etmektedir” sözleriyle ifade etti ve bu duruşta payı olan işadamlarını ödüllendirdiklerini söyledi. Necmeddin Şimşek, ASKON'un teknolojiye, gelişmeye, rekabete dayanan vizyonunu paylaştıklarını söyledi: “Akdeniz Girişim Holding olarak ülkemizin geleceği için aynı çabayla, büyümemizi, gelişmemizi sürdüreceğiz.”