Cüneyt Erpolat Alibaba.com Türkiye Ülke Müdürü
Mayıs 2013 itibarıyla Alibaba.com Türkiye Ülke Müdürü olarak atanan Cüneyt Erpolat, Alibaba.com’un Türkiye’deki bütün iş süreçlerinden ve paydaş ilişki yönetiminden sorumlu olacak.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nden mezun olan Cüneyt Erpolat, iş hayatına Xerox’ta Ürün Müdürü olarak başladı. Ardından Microsoft’ta Kanal Yöneticisi, Avea’da KOBİ Departman Müdürü olarak görev aldı. 2007 yılında yatırım danışmanlığı alanında hizmet sunan Anadolu Yatırım’ın kurucu ortakları arasında yer aldı. 2010 yılında Datamarket’te Satış Direktörlüğü görevini sürdüren Erpolat, 2011-2013 yılları arasında Grenke Türkiye’nin Satış Direktörü oldu. Mayıs 2013’te dünyanın en büyük e-ticaret portalı olan Alibaba.com’un Türkiye Ülke Müdürü olan Cüneyt Erpolat, Alibaba.com Türkiye’nin bütün iş süreçlerinden ve paydaş ilişki yönetiminden sorumlu olacak, Türk KOBİ’lerinin uluslararası alanda ticaret fırsatlarını geliştirmeleri için destek sunacak.