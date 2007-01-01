Cüneyt Erpolat Alibaba.com Türkiye Ülke Müdürü

Mayıs 2013 itibarıyla Alibaba.com Türkiye Ülke Müdürü olarak atanan Cüneyt Erpolat, Alibaba.com’un Türkiye’deki bütün iş süreçlerinden ve paydaş ilişki yönetiminden sorumlu olacak.