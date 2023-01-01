Dağıstan’a Türk yatırımı çağrısı

Rusya Federasyonu Dağıstan Cumhurbaşkanı Ramazan Abdulatipov, Marmara Grubu Vakfı’nı kabul etti. Dr. Akkan Suver, Şamil Ayrım, Cefer Okray, Cengiz Güldamlası, Yüksel Çengel ve Orhan Nurduhan’dan oluşan Marmara Grubu Vakfı heyeti, gelecek yıl gerçekleşecek 17. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne Dağıstan Cumhurbaşkanı’nı davet etti.





Aynı gün yapılan Dağıstan’da İş İmkanları Toplantısı’nda bakanlarıyla birlikte Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver’i kabul eden Dağıstan Cumhurbaşkanı Ramazan Abdulatipov daveti prensip olarak kabul ettiğini belirtti. Türk yatırımcılarına Dağıstan’ın tanıtıldığı ve yatırım olanaklarının anlatıldığı toplantının moderatörlüğünü Dağıstan Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Umavov Yusup ile birlikte gerçekleştiren Akkan Suver, toplantıda Türk yatırımcılarına kendilerini tanıtma imkanı vererek onları Dağıstan Heyeti’ne tanıttı. Toplantıda Dağıstan Cumhurbaşkanı’nın yanısıra Dağıstan Başbakanı Kharkharov Abusupyan ve Dağıstan Sanayi Bakanı Gazimagemedov Rizva’da Türk yatırımcılara Dağıstan’da yatırım olanakları hakkında detaylı bilgiler verdi, soruları yanıtladı.