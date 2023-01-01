Daikin Global Traniee projesi

Daha ilk yılında Avrupa’dan iş teklifi alan yönetici adayları yetiştiren Daikin Global Traniee projesinin bu yıl ki sonuçları açıklandı.





Projesi ile gençlere benzersiz bir kariyer fırsatı sunan iklimlendirme devi, seçilen yönetici adaylarından ikisine bir yıl boyunca Daikin Avrupa’da, diğer iki gence de Daikin Türkiye’de hem eğitim, hem de iş imkanı sunuyor.

Daikin Global Traniee, bu yıl da 4 gence Daikin dünyasının kapılarını açtı. Yapılan değerlendirmenin ardından projenin bu yılki kazananları Boğaziçi Üniversitesi’nden Funda İdil Tezcan ile Ömer Adışen, Sabancı Üniversitesi’nden Gökçen Sümer ve Galatasaray Üniversitesi’nden Miray Ece Emen oldu.