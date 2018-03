Daikin Türkiye 6 ayda 14 bin ağaç kurtardı

Çevreci çözümleri ile dikkat çeken Daikin Türkiye, lojistik çalışmalarında yeşil dönem başlattı.





Tüm alanlarda karbon salınımını azaltmayı hedefleyen Daikin Türkiye, ‘Yeşil Lojistik’ sistemi ile uluslararası taşımalarında kara, deniz ve treni kapsayan karma yöntemi uygulamaya başladı. Bu çalışmasının sonuçlarını almaya başlayan Daikin Türkiye, 6 ay gibi kısa bir sürede 35 hektarlık orman alanının korunmasını sağlamış oldu. Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Tuna Gülenç, çevreci çözümlerin şirketlerin önemli görevlerinden biri olduğunu belirterek, yürütülen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “Bugün dünya devleri sadece üretim süreçlerinde değil daha birçok alanda ‘daha yaşanabilir bir dünya’ için çalışmalar yapıyor. Daikin ise çevreci çözümleri ile bu alanda da dünyanın lider şirketlerinden biri olmayı sürdürüyor. Sadece üretimde ve faaliyet alanında değil yaptığı işbirlikleri ile de çevreye verilen zararın etkilerini azaltmak için çalışıyoruz. Yeşil lojistik de bu yöndeki çalışmalarımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Bugün bir litre benzin yandığında bir kişinin bir günlük ihtiyacı olan 2000 litre oksijeni tüketiyoruz. Bir litre benzin 800 gramdır ve her bir litrede 738 gram karbon salınımı bulunmaktadır. Bir litre benzin ortalama 20 km yol kat ettiği hesaplandığında sağlanacak her 4 litre benzin tasarrufu 10 kilogram karbondioksiti atmosferden uzak tutuyor. Kısa sürede elde ettiğimiz sonuçlar, bu konuda yürüttüğümüz çalışmaların ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. ‘Eko dizayn’ ilkesine gönülden bağlı olan ve sürekli olarak ürünlerindeki ‘yeşil’ içeriği geliştirmeye çalışan Daikin, çevre, enerji ve verimlilik konularındaki her türlü gelişmeye öncülük etmeye devam edecektir.”