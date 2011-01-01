Daikin Türkiye cirosunu 2 yılda 2’ye katladı

İklimlendirme sektörünün Japon devi Daikin, faaliyet gösterdiği 162 ülke arasında en hızlı büyümeyi Türkiye’de kaydetti. Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, 2 yıllık sürede 2 kat büyüdüklerini belirtirken, “Bu yılı yüzde 30 büyüyerek 670 milyon lira ciro ile kapatacağız. Radyatör ve kombinin yanı sıra Avrupa’ya klima ihracatına da başlıyoruz. Hedefimiz 5’inci yılın sonunda 5 kat büyüme ile 1 milyar lira olan ciroya ulaşırken, Daikin Türkiye’yi bölge için stratejik üs yapmak” dedi.





Airfel markasını satın alarak Türkiye’de doğrudan yatırımcı oldukları 2011 yılında 339 milyon lira olan ciroyu bu yılın ilk yarısında yakaladıklarını belirten Önder şu bilgileri paylaştı: “Sektörün en geniş ürün gamına sahip şirketi olarak önümüzdeki yıllarda yüzde 20-25 oranlarında büyüyerek 2015 yılında 1 milyar lira ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Böylece Türkiye’deki 5’inci yılımızın sonunda 5 kat büyüme sağlamış olacağız. Daikin Ailesi de büyümeye devam edecek. Çalışan sayımız 2011 yılında 420 kişi iken şu anda 770 kişiye ulaştı. Bu yıl sonunda 850 kişilik bir aile olmayı bekliyoruz, 2015 yılına ilişkin hedefimiz ise 1.500 kişiye ulaşmak.”