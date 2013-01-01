Darüşşafaka Cemiyeti’nde nöbet değişimi

Eğitimde fırsat eşitliğinin Türkiye’deki sembolü Darüşşafaka Cemiyeti’nin Genel Sekterliği görevine Pelin Kabalak geldi.

2009’dan beri Genel Sekreterlik görevini yürüten Yiğit Ahmet Buldam’dan bayrağı devralan Pelin Kabalak, iş dünyası ve finans sektöründe deneyimli bir işkadını. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat (Ekonomi) Bölümü mezunu Kabalak, kariyerine P&G Şirketi Finans Departmanı’nda başladı. Sırasıyla Pamukbank, Benkar ve Koçbank’ta çalışan Kabalak, BKM’de (Bankalararası Kart Merkezi) 2013 yılına kadar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 2013’te Para Durumu’nda Genel Müdürlük görevini takiben, FODER’i (Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği) kurdu. Kabalak, dernekte halen Yönetim Kurulu Üyesi ve Sayman.