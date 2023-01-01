Darüşşafaka Tekno-Girişimcilik Gençlik Merkezi

Eğitimde fırsat eşitliğinin sembolü Darüşşafaka, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle Türkiye’nin lise seviyesindeki ilk Tekno-Girişimcilik Gençlik Merkezi'ni hizmete açtı.

Maslak'taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları kampüsünde açılan Merkez, gençlerin, çevre, elektronik, yazılım, mekatronik-robotik, haberleşme alanlarında teknolojik bilgi birikimlerini ve farkındalıklarını artırarak girişimcilik yönlerini güçlendirmeyi ve inovatif düşünceler geliştirilmelerine yön vermeyi hedefliyor.

2014-2015 eğitim-öğretim yılında devlet ve özel okullarda okuyan farklı seviyedeki öğrencilere de eğitim verecek olan Merkezin açılışında konuşan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, "Bu yüzyıl sadece inovatif düşünceler geliştiren ülkeler, uluslararası arenada söz sahibi olabilir. Darüşşafaka Tekno-Girişimcilik Gençlik Merkezi, bu açıdan ülkemiz adına büyük bir boşluğu dolduracak” dedi.