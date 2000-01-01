DEİK Genel Sekreteri Mustafa Mente oldu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) yeni Genel Sekreteri Mustafa Mente oldu.

Mente, daha önce Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Genel Sekreterliği görevini gerçekleştirmişti. 1975’te Adıyaman’da doğan Mente, Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. İş hayatına Bayındır Holding’de başlayan Mente, 2000-2005’te Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nde (TÜSİAD) çalıştı. Ardından, Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) ve Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nde (TGSD) Genel Sekreter, 2 yıl süreyle Hey Tekstil A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı, 2009-2012’de TİM Genel Sekreter Yardımcılığı, 2012-2013’te ABD merkezli J.E. Austin Associates şirketinde Yatırım Danışmanı, 2013-2014’te TİM Genel Sekreteri olarak görev yapan Mente, evli ve 2 çocuk babası. Bahçeşehir Üniversitesi’nden Executive MBA derecesine sahip Mente, iyi derecede İngilizce biliyor.