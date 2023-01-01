DEİK’in yeni başkanı Ömer Cihad Vardan

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) Torba Yasa ile Ekonomi Bakanlığı’na bağlanmasının ardından gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında DEİK Başkanlığı’na; İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) eski Başkanı Ömer Cihad Vardan getirildi.

DEİK’in yeni yönetim kurulu başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı yönetim kurulu toplantısında bizzat Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından belirlendi.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev dağılımı yaparak, Başkan Yardımcıları, Sayman Üye ve İcra Kurulu Üyeleri’ni belirledi. TOBB, TİM, MÜSİAD, TÜSİAD ve TMB temsilcileri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları’na seçildi. Sayman Üye olarak Remzi Gür belirlendi. İcra Kurulu üyeliklerinde ise Ömer Cihad Vardan (Başkan), TOBB, TİM, MÜSİAD, TÜSİAD, TMB temsilcileri dışında, Berna İlter, Latif Aral Aliş, Başaran Ulusoy, Rona Yırcalı, Pınar Eczacıbaşı, Çetin Nuhoğlu ve Zeynep Bodur Okyay görev alacak.

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, yeni oluşturulan DEİK’in, “2023 Vizyonu” çerçevesinde, Türkiye’nin küresel ekonomideki ağırlığının ve Türk şirketlerinin küresel değer zincirindeki konumuyla marka değerinin artması için çalışmalar yapacağını söyledi. Yeniden şekillenen DEİK'in, çalışmalarını katılımcı, şeffaf ve paydaşlarına hesap verebilir bir anlayışla yürüteceğini belirten Vardan, geçiş döneminin en kısa zamanda tamamlanacağını, DEİK çalışanlarının ise herhangi bir hak kaybı oluşmadan yeni DEİK’te görev alabileceğini ifade etti.

Yeni Yönetim Kurulu: “Abdülkadir Konukoğlu, Abdullah Tivnikli, Ahmet Çalık, Ahmet Kocabıyık, Ahmet Nazif Zorlu, Ali Kibar, Ali Koç, Başaran Ulusoy, Berna İlter, Çetin Nuhoğlu, Ebru Özdemir, Ender Yorgancılar, Ferit Şahenk, Fuat Tosyalı, Güler Sabancı, Haluk Dinçer, Hasan Sert, İbrahim Burkay, İbrahim Çağlar, İdil Yiğitbaşı, Latif Aral Aliş, Lucien Arkas, TOBB temsilcisi, Mahsun Altunkaya, Mehmet Büyükekşi, Mithat Yenigün, Murat Ülker, Nail Olpak, Ömer Cihad Vardan, Remzi Gür, Rona Yırcalı, Pınar Eczacıbaşı, Tuncay Özilhan, Vahap Küçük, Zeynep Bodur Okyay.”