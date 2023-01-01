Dell, PowerEdge™ VRTX™ Türkiye’de

Dell, uzak ve küçük ofis ortamlarında karmaşıklığı ortadan kaldırmak ve ayrı ayrı BT cihazlarının yarattığı dağınıklığı önlemek için özel olarak tasarladığı PowerEdge™ VRTX™’i Türkiye’de tanıttı.





Uygulama ve iş yükü ihtiyaçlara özel olarak uyarlanılabilen bu yeni çözümle Dell, bütünleşik teknolojiyi, başta şube yapısına sahip kurumlar, küçük ve orta ölçekli firmalar olmak üzere çok geniş bir müşteri kitlesine sunuyor.

Türkiye Çözüm Grup Direktörü Didem Duru konuyla ilgili olarak şu bilgiyi verdi: “Dell, kullanıcılarından aldığı ilham ve günümüz işletmelerini etkileyen ticari gerçeklerin bilinci ile yenilikler tasarlıyor ve bu yenilikleri farklı iş kollarına hitap edecek şekilde modern BT mimarilerine uyarlayarak sunuyor. Dell’e göre, herkes için tek bir standart bulunmuyor. Bugün duyurusunu yaptığımız PowerEdge™ VRTX™ ile Dell, birkaç kişilik küçük ofislerden, dünyanın en büyük , hiper ölçekli veri merkezlerine kadar her boyutta işletmeye yönelik çözüm üretme konusunda farklı bir yaklaşımı olduğunu gösteriyor.”