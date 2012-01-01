Demir-çelik ve demir dışı metallerin geleceği belirlendi

"Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2012-2016" Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün tarafından açıklandı.





Demir-çelik ve demir dışı metallerin geleceği belirlendi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ihracatçı birlikleri ve sivil toplum örgütlerinin katkıları ile hazırladıkları ve önümüzdeki 4 yıllık dönemi kapsayan, "Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2012-2016" Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün tarafından açıklandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Demir Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji Belgesinde, 5 farklı hedef için 24 eylem belirlediklerini belirtti. Ergün, "Eğer sektör birtakım hukuki ve idari düzenlemeye ihtiyaç duyuyorsa, bunları gerçekleştireceğiz" dedi. Sanayide kullanılan elektrik enerjisi girdi maliyetlerini azaltmaya yönelik çalışmalar yürütüleceğini kaydeden Ergün, ithaline izin verilen kontrole tabi yakıt ve atıklar ile hurdalardan alınan çevre katkı payını azaltma yönünde çalışmalar yapılacağını dile getirerek, iş sağlığı ve güvenliği konusunda OSB ve Serbest Bölge gibi alanlarda çevre ortak birimleri kurulması için yasal düzenlemeler hazırlanacağını kaydetti.

Strateji Belgesindeki eylemlerin, demir çelik ve demir dışı metaller sektörünün üretim zincirinin her halkasına hitap ettiğine işaret eden Ergün, "Bu eylemler, üretimde yerli girdi kullanım oranını artıracak, katma değeri yüksek ürünlerin ağırlıklı olarak yerli üretimden karşılanmasını sağlayacak ve dış ticaret dengemizi olumlu yönde geliştirecek eylemlerdir. Bu eylemlerin hayata geçmesiyle, yurt dışından temin ettiğimiz yüksek teknolojili ürünlerin ülkemizde üretilmesi için büyük bir adım atmış olacağız" diye konuştu.

Bakan Ergün, 2011 yılındaki 135 milyar dolarlık ihracatın 22 milyar dolarlık kısmının demir-çelik ve demir dışı metaller sektörüne ait olduğunu anımsatarak, yine bu sektörün 2011 yılında 55-60 milyar dolar gibi önemli bir dış ticaret hacmine ulaştığını belirtti.

Çelik ihracatçıları Birliği (ÇiB) Başkanı Namık Ekinci, sektörün ihracatta otomotivden sonra ikinci sırada yer aldığına işaret ederek sektör olarak, 2023 yılında 55 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller ihracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkan Yardımcısı Çetin Tecdelioğlu, sektörün tasarım, Ar-Ge ve inovasyona ciddi yatırımlar yaptığını belirtti.

