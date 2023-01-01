Deniz Uçağı ile İstanbul-Bodrum, Çeşme, Bandırma arası kısaldı

İstanbul - Bursa arasını deniz uçağı seferleri ile 20 dakikaya indi

İstanbul - Bursa arasını deniz uçağı seferleri ile 20 dakikaya indiren Burulaş, AirSea markasıyla uçuş rotasına Bandırma, Bodrum ve Çeşme’yi de ekledi. İstanbul’dan karayoluyla 11 saat süren Bodrum yolculuğu AirSea ile 1 saat 45 dakikaya, 6 saat süren Bandırma yolculuğu da sadece 35 dakikaya iniyor.

Burulaş Ticari İşletmeler Müdürü Nihat Cenkçi, Bodrum ve Çeşme’ye haftanın 4 günü, Bandırma’ya ise her gün uçuş yapıldığını kaydetti.