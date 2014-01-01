DenizBank 2014’te 939 milyon TL kar elde etti

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, ”Konsolide aktiflere göre Türkiye’nin 5. büyük özel bankası olarak; 758 şubemiz ve 15 bine yakın çalışanımızla 2014 yılında istikrarlı büyümemizi sürdürdük” dedi.

Ateş, DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun 2014’te sektör büyümelerinin üzerinde bir performans kaydettiğini belirtti: ”2014 yılı konsolide net karımız 939 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde aktif ve mevduatımızı sektörün üzerinde artırmayı başardık.” DenizBank’ın güçlü finansal yapısının Sberbank ile daha da güçlendiğini kaydeden Ateş, 2013 yılından bu yana toplam 1.2 milyar dolar sermaye benzeri kredi temin edildiğini, Sberbank’ın bu konuda desteğinin devam ettiğini ifade etti.