Depreme hazırlık hızlandı

İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından, 16 okulun daha yıkılıp yeniden yapılması çalışmaları başladı. Okullar tamamlandığında 582 derslikte 23 bin 230 öğrenci güvenli bir şekilde eğitim alma imkanına kavuşacak.

İPKB tarafından yıkılıp yeniden yapılacak okullar: Mustafa Kemal Anadolu Lisesi, Necatibey İlkokulu, Çatalca İmam Hatip Lisesi, Eyüp Dedekorkut Ortaokulu, Prof. Kaya İlkokulu, Kadıköy Mehmet Beyazıt Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Kağıthane Şair Yahya İlkokulu, Ege Sanayi İlkokulu, Kartal Sabiha Gökçen Kız Meslek Lisesi, Kurtköy Ticaret Meslek Lisesi, Cengizhan Anadolu Lisesi, Kağıthane Anadolu İHL Zişan Alkoç Ortaokulu, Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu, Ahievran TML ve İskenderpaşa İlkokulu.