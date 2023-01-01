Dericilere vergi müjdesi

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Dinç, Türk deri sektörünün dünya lideri olduğu kürk-süet giyiminin en önemli ihracat pazarı olan Rusya’nın makdu gümrük vergisini kaldırdığını duyurdu.





Dinç, “Bu uygulama, Rusya’daki rekabet gücümüzü ciddi şekilde olumsuz etkiliyordu. Bu engelin kaldırılması için uzun süredir Türkiye’de ve Rusya’da kamu otoriteleri nezdinde girişimlerimiz vardı. Bu sonucun alınmasında Rusya Federasyonu’nun Dünya Ticaret Örgütü’ne girmesi ve bunun yanında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’mızın muhatapları nezdindeki girişimlerinin etkili olduğunu düşünüyoruz” dedi. Rusya halen kürk-süet giyimde yüzde 10 gümrük vergisi uyguluyor.